Еврокомиссия поможет Кагулу с водоснабжением

Проекты по развитию водоснабжения в Кагуле и южном регионе обсуждались накануне на рабочей встрече представителей Еврокомиссии, Агентства регионального развития Sud и местных властей.

Как сообщили Инфотаг в министерстве регионального развития и строительства, европейские эксперты Мэтью Буске и Хавьер Камю обсудили на встрече в Кагуле с местными специалистами оперативный план регионального развития на 2017-2020 гг.



В частности, был рассмотрен проект строительства водопровода Кагул-Лебеденко-Гаваноаса-Вулканешты, строительству которого окажет финансовую поддержку Агентство международного сотрудничества Германии (GIZ) и правительство Швейцарии. Общий бюджет составит 2,2 млн. евро. Обсуждался также проект строительства канализации в Кэушень, на который только в этом году из Национального фонда регионального развития выделено 5 млн. леев, при общем бюджете в 40 млн. леев.



Мэр Кагула Николае Дандиш отметил, что около 30% жителей города не имеют доступа к канализационной системе, а в пригородах ситуация носит "критический характер".



По словам директора ADR Sud Марии Кулешовой, водоснабжение является одним из приоритетных направлений регионального развития и данная проблема будет постепенно решена с помощью европейских коллег - в первую очередь благодаря правительству Германии, GIZ, и немецкому государственному банку по развитию KfW. Последний только в 2016 г. предоставил грант в 12 млн. евро на реконструкцию водопровода в Кагуле.