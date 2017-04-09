Молдавские вина примут участие в выставках в Германии и Китая

Вина Молдовы будут представлены в марте под общим слоганом "Создано для наслаждения" на престижных выставках ProWein 2017 в Дюссельдорфе (Германия) 19-21 марта и China Food and Drink Fair 2017 в Ченду (Китай) 23-25 марта.

Как передает Инфотаг, лучшие вина представят десятки молдавских компаний. Будут проведены интерактивные мастер-классы под руководством международных экспертов и впервые организованы виртуальные туры по самым знаменитым винодельням Молдовы.



Участие молдавских виноделов в этих мероприятиях организовано и финансируется НБВВ при поддержке стратегического партнера по развитию Проекта конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции, а также при поддержке CBI Голландия.



По словам замдиректора Проекта конкурентоспособности Дианы Лазэр, годовой рост почти на 20% экспорта бутилированных вин на новые рынки доказывает профессионализм НБВВ, которому посредством эффективного государственного и частного партнерства удалось позиционировать Молдову как производителя качественных вин.



"Посредством таких мероприятий по продвижению мы сможем сохранить тенденцию роста экспорта в ЕС и Китай, Проект поддержит усилия винодельческого сектора", - сказала она.