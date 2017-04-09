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Новые тарифы на электроэнергию от "Gas Natural Fenosa"
// фото: secrets-world.com
13:17, 17 Mar 2017
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Население будет платить 1,99 лея за киловатт/час (без НДС) поставщику электроэнергии "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie", что на 3,6% больше прежнего тарифа, после вступления в силу сегодняшнего постановления Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) об утверждении новых тарифов.

Поставщик электроэнергии ходатайствовал об увеличении с 1 апреля 2017 года тарифа на поставку электроэнергии конечным потребителям в среднем на 12,7%, в том числе для бытовых потребителей до 2,26 лея за киловатт/час, отмечает Молдпрес.

Запрос о повышении тарифов (на 10,5%) был направлен в НАРЭ в конце ноября 2016 года. Предприятие аргументировало это тем, что некоторые из ранее накопленных отклонений не были учтены при расчете тарифа в июле 2015 года, а также накопленными в течение 2016 года отклонениями, уровнем инфляции в 4,4% и увеличением основных расходов.

Отсрочка корректировки привела к накоплению новых финансовых отклонений и дополнительных расходов, в результате компания пересмотрела свой запрос о повышении тарифов на 12,7%, заявил на открытом заседании представитель "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" Серджиу Кодряну.

Представитель НАРЭ Александру Урсу отметил, что при актуализации тарифов были приняты во внимание несколько факторов, в том числе финансовые отклонения, ранее накопленные в результате обесценения национальной валюты, снижение закупочной цены на электроэнергию, более низкий обменный курс, чем тот, который учитывался при предыдущей корректировке тарифов, и др.

Конечные потребители, подключенные к сетям высокого напряжения, будут платить 1,53 лея за киловатт/час, подключенные к сетям среднего напряжения – 1,82 лея, что на 8 и 11 банов меньше, чем запрашивал поставщик.

Администрация крупнейшего поставщика электроэнергии в Молдове выразила недовольство этим повышением и заявила, что новые тарифы не стимулируют инвестиции в сети.




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