Павел Филип совершил рабочий визит в Румынию

Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ в контексте своего рабочего визита в Румынию, который состоится 23 марта в Пятра Нямц (Румыния), передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Чиновники обсудили вопросы, представляющие общий интерес, которые будут включены в двустороннюю повестку дня, в том числе проекты в экономической, энергетической, социальной, образовательной сферах, в областях финансов, юстиции и внутренних дел.

Особое внимание будет уделено теме энергетической взаимосвязи между двумя странами.

В этом контексте премьер отметил очень хорошие двусторонние отношения между Республикой Молдова и Румынией и постоянную поддержку соседнего государства. "Румыния протянула нам руку помощи именно тогда, когда она была наиболее необходима Молдове.

Благодаря финансовой помощи и ее эффективному использованию, нам удалось разблокировать внешнее финансирование и преодолеть кризис, в котором оказалась наша страна в 2015 году", - сказал Павел Филип.

Также премьер-министр проинформировал румынского дипломата о программе реформ правительства и областях сотрудничества между двумя странами. В то же время он отметил, что Кишинев полностью открыт и готов менять положение дел с тем, чтобы европейский курс страны стал необратимым.

В свою очередь посол Румынии в Кишиневе подтвердил готовность своей страны поддержать наш европейский путь: "Республика Молдова является стратегическим приоритетом внешней политики Румынии, и мы готовы помогать вам в достижении цели европейской интеграции страны".