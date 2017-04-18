Промышленноек производство в Приднестровье сократилось более чем на 10%

Промышленность Приднестровья произвела к началу марта продукции в сопоставимых ценах на 1,208 млрд. руб., что на 10,5% меньше, чем год назад.

В текущих ценах спад составил 3,9% - до 1,215 млрд. руб., а в долларах США – на 5,6% - до $107,5 млн.

Однако в большинстве отраслей отмечен рост, и самый существенный - в машиностроении и металлообработке, почти вдвое – до $5,1 млн.

Традиционно, более половины промышленного производства региона обеспечила электроэнергетика, за счет поставки электроэнергии в РМ - $59,5 млн. (-11%). На втором месте – легкая промышленность, выпустившая товаров на $16,1 млн. (+13,8%), на третьем - пищевая - $12,9 млн. (+7%).

Один из прежних традиционных лидеров - металлургия, из-за простоя в январе-феврале Рыбницкого металлургического завода, опустился на четвертое место, сообщает ИНФОТАГ.

А наибольший спад производства – в промышленности стройматериалов – на 34,7% - до $519 тыс.

Две трети всей промышленной продукции произведено в Тирасполе и его спутнике, Днестровске – на $72,3 млн., а меньше всего – $406,5 тыс. – в Каменском районе.