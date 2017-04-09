Постоянное бюро парламента приняло Регламент об учете и пользовании подарками

Депутаты, их советники и сотрудники секретариата парламента должны декларировать подарки в течение пяти дней после получения. Это предусматривает регламент, утвержденный Постоянным парламентским бюро.

Подарки станет регистрировать специальная комиссия секретариата. Те, что стоят меньше тысячи леев, оставят у получателя, те, что подороже, - предложат выкупить в течение 30 дней, а имеющие историческую, научную или культурную ценность передадут музеям и библиотекам.

Ежегодно комиссия станет составлять перечень подарков, которые могут быть пожертвованы или отчуждены. Согласно регламенту, списки преподношений и тех, кому они предназначены, станут публиковать на сайте парламента.





