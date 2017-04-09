На рынке услуг мобильной связи зафиксировали спад

В 2016 году голосовой трафик и общий объем продаж услуг мобильной телефонии впервые за последние годы отметили существенный спад на фоне увеличения количества пользователей этих услуг.

По данным операторов, объем голосового трафика сократился на 1,7%, а объем продаж упал 4,4%, достигнув 3 млрд. 441,9 млн. леев.

Специалисты НАРЭКИТ объясняют спад в динамике голосового трафика и объеме продаж на рынке услуг мобильной телефонии изменением потребительских предпочтений пользователей мобильной телефонии в пользу альтернативных решений для получения таких же услуг в Интернет сети, которые дешевле или предоставляются бесплатно (приложения Skype, Viber и др.).

В течение отчетного года уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей увеличился на 3 процентных пункта (п. п.) и составил 124,7%. Этот показатель указывает, что на 100 жителей Республики Молдова приходятся в среднем более 124 SIM-карт, приобретенных у поставщиков мобильной связи, что означает, что некоторые пользователи являются обладателями двух или более SIM-карт, передает Молдпрес.