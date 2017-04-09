Спикер подчеркнул, что представителей гражданского общества, парламентских и непарламентских партий приглашают к обсуждению инициативы. Также он высказал сожаление решением ряда неправительственных организаций бойкотировать дебаты, сообщает Publika TV.

"Безусловно, 19 НПО - это не все гражданское общество. Насколько я знаю, в Молдове зарегистрировано 7788 неправительственных организаций. Мы продолжим дискуссии и приглашаем их принять участие в обсуждении. Я не согласен с тем, что к этому вопросу нужно вернуться аж в 2022 году. Каждое реформе - свое время. Граждане ждут перемен, и это показывают соцопросы", - отметил Канду.

Проект закона о переходе к мажоритарной избирательной системе был зарегистрирован в парламенте 14 марта. Документ уже направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.