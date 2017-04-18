58 краж произошло за неделю в Приднестровье

Пресс-служба силового ведомства опубликовала информацию о криминогенной обстановке в Приднестровье.

Так,в период с 10 по 16 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 260 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. По 186 из них в течение суток установили подозреваемых.

Больше всего за эту неделю произошло краж — 58. По 16 случаям сотрудники милиции установили подозреваемых. Также было зарегистрировано 2 угона транспортных средств и 1 грабёж (раскрыт по горячим следам).

По всем выявленным 16 фактам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков установлены подозреваемые лица.

Сотрудники ОВД разыскали 7 преступников из числа объявленных в розыск. Инспекторы миграционных подразделений УпВМ МВД выявили и задержали 3-х госдолжников, пишет novostipmr.com

За минувшую неделю в республике произошло 2 ДТП, в результате которых ранения различной степени тяжести получили 2 человека, погибших нет.

Сотрудники ГАИ составили 1 612 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения и выявили 24 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано также 12 пожаров, в результате которые погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов.