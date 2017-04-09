Местный лидер Платформы "ДА" записал на аудио обсуждение хаоса в партии, вызванного Настасе и Моцпано

Лидер Платформы "Да" Андрей Нэстасе и Кирилл Моцпан устроили хаос внутри партии. Разборки успел записать на аудио один из местных лидеров.

Автор аудиозаписи решил, что эта информация должна стать публичной, так как общество должно знать, что на самом деле происходит внутри партии.

Местный лидер Платформы "ДА" из Яловен Аурел Писика возмущался по телефону о том, как обстоят дела в партии, отметив что вообще не понимает как ведет себя Андрей Нэстасе.

Он также сказал: "Это вовсе не партия, а не понятно что..., сборище проституток!".

Осторожно, запись содержит нецензурную лексику!