Расходы на продовольствие по-прежнему составляют большую часть всех затрат. По данным статистики, в прошлом году на пропитание граждане РМ тратили примерно 36% доходов. В 2014 году этот показатель составлял 40%.

Уменьшилась и доля затрат на коммунальные услуги, с 19 до почти 17 с половиной процентов. А вот на на транспорт стали тратить больше, с шести до семи процентов. Больше денег стало уходить на образование - примерно на пол процентных пункта, и на отдых.

В среднем ежемесячные расходы в прошлом году составили 2900 леев. Это почти на 8% больше, чем в 2015-ом. По данным Нацбюро статистики, учитывая рост индекса цен, люди в среднем потратили на три с половиной процента больше.