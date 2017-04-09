Желающим купить медполис со скидкой следует поторопиться

Граждане, желающие приобрести полис обязательного медицинского страхования со скидкой в размере 50% и 75%, могут это сделать до 31 марта.

Пресс-служба Национальной медицинской страховой компании (НМСК) уточнила, что владельцам сельскохозяйственных земель предоставляется скидка 75%; они оплачивают 1014 леев в территориальные органы НЦМС, а учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие неработающие и незастрахованные правительством лица будут платить 2028 леев, то есть 50% от страховой суммы медицинского полиса.

Оплата может быть произведена в отделениях ГП „Poşta Moldovei” и в территориальных агентствах НМСК, передает Молдпрес.

После 31 марта лицам, которые не приобретут полис медицинского страхования в предусмотренные законом сроки, придется платить полную сумму, штраф и пени, и страховой статус будет активирован по истечении семи дней с момента оплаты. Лица, которые будут находиться за рубежом в течение более 183 дней, будут платить за полис полную сумму, без штрафных санкций и пени, с активацией страхового статуса с первого дня платежа.

По данным НМСК, около 26 тыс. граждан приобрели в первые два месяца с. г. полис обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме, что больше на 6 500 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно Закону о фондах обязательного медицинского страхования, размер полиса обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме на текущий год установлен в размере 4 056 леев (на уровне 2015 г.).