На юге Молдовы началось внедрение трех проектов регионального развития

Агентство регионального развития «Юг» инициировало процедуры по реализации проектов дорожного строительства в селах Хыртоп Чимишлийского района, Фештелица района Штефан-Водэ, а также водоснабжения и канализации в одном из секторов города Каушаны. Первый этап работы завершился вчера на заседании Группы по госзакупкам товаров, работ и услуг.

Члены группы утвердили технические требования для заключения договоров на проведение работ в рамках трех проектов. На заседании принято решение, что участники, которые хотят включиться в борьбу за контракты, должны представить подробные технические возможности, а также иметь опыт участия в подобных проектах.



Также было решено, что наиболее важными критериями, которые следует принимать во внимание при отборе, будут гарантийные сроки и сроки выполнения работ, передает Молдпрес.



Проекты в Чимишлии, Штефан-Водэ и Каушанах являются частью 28 региональных программ развития, которые будут запущены по стране в 2017 году. На эти цели Национальный фонд регионального развития ассигнует около 186 млн. леев.