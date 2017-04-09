Максимальные цены на топливо снизили

Агентство по регулированию в энергетике объявило максимальные цены на топливо, которые будут действовать в течение двух следующих недель.

Таким образом, максимальные цены на бензин и дизельное топливо снизились – на 49 банов и, соответственно, на 54 бана, передаёт IPN.

Стоимость одного литра бензина с октановым числом 95 в ближайшие две недели составит 17,34 лея. Дизтопливо будет стоить не более 15,08 лея. Максимальные цены вступают в силу со среды, 22 марта, и будут действовать до 4 апреля.



НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях продажи автозаправочными станциями топлива по более высокой цене, нежели его установленная предельная стоимость, по телефону горячей линии: +373 800 10 800 или по электронной почте: anre@anre.md.