НАРЭ: нет причин для повышения тарифов в ближайшее время

Национальное агентство по регулированию в энергетике не видит причин для повышения тарифов в ближайшее время.

"На сегодняшний день в действующие тарифы заложена возможность погашения исторических задолженностей перед операторами рынка, и поэтому в настоящее время компании вошли в нормальный режим работы, не генерируя убытков от текущей деятельности", - сказал в парламенте во вторник директор НАРЭ Серджиу Чебану.



Как передает Инфотаг, руководитель НАРЭ акцентировал внимание на том, что ситуация в последнее время стабилизировалась и у операторов рынка энергетических услуг появилась возможность направлять часть средств на инвестиции, призванные повышать качество предоставляемых услуг.



"Необходимо признать, что был трудный период, но сейчас мы пришли к такому тренду развития, который демонстрирует стабилизацию сектора и более комфортные условия для работы компаний", - отметил Чебану.



Недавно агентство незначительно повысило тарифы на электроэнергию в пределах 3%, а также на тепло в муниципии Кишинева, примерно на 5%. Регулятор принял такое решение в условиях, когда поставщики электричества и тепла требовали от него более существенного пересмотра действующих тарифов в сторону их повышения.