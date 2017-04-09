Более 735 миллионов леев получат в этом году администрации местных органов власти на ремонт и содержание дорог местного значения. Согласно новому закону, деньги мэриям выделят в зависимости от плотности населения, а районным советам - в зависимости длины дорог.
Согласно изменениям в Программе распределения средств Дорожного фонда, мэрии получат примерно 386 миллионов леев - почти по 115 тысяч леев на каждую тысячу жителей.
Райсоветам выделят около 350 миллионов - в среднем 110 тысяч леев на километр. В стране насчитывается почти 11 тысяч местных дорог.
Как предусматривается в законе, муниципий Хынчешты получит два миллиона 300 тысяч леев. Как сообщают местные власти, деньги пойдут на ремонт центральной улицы города, длина которой -больше километра.
Благодаря выделенным из Дорожного фонда деньгам до лета эту дорогу отремонтируют. Власти планируют обновить систему канализации и освещения, и уложить асфальт. На реконструкцию потратят до 4,3 млн леев.
Денег из Дорожного фонда на капитальный ремонт не хватит, поэтому местные власти говорят, что ищут другие источники финансирования.
"Это главная городская артерия, рядом с ней расположены детский сад, мэрия, рынок, жилой комплекс и наконец, лицей имени Садовяну, в котором учатся 750 детей", - сказал мэр муниципия Хынчешть Александр Ботнарь.
В министерстве транспорта подчеркивают, что средства из Дорожного фонда смогут использовать только на ремонт дорог. Если в течении года их не потратят, то сумму переведут на будущий год.
В то же время, мэрии и районные советы смогут финансировать разработку технико-экономических проектов для строительства дорог. Также они будут располагать деньгами на их содержание.
"Мэрии получат деньги на содержание дорог из расчета на тысячу жителей. А районные советы получат средства на содержание дорог из расчета на один километр", - отметил министр транспорта и регионального развития Юрий Киринчук.
Изменения в Программу распределения средств Дорожного фонда утвердили в парламенте. Закон вступил в силу с начала текущего года.
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