Павел Филип провел встречу с делегацией Вышеградской четверки

Правительство приложит все усилия, чтобы до завершения мандата восстановить веру граждан в успех евроинтеграции. Об этом завил премьер-министр Павел Филип на встрече с политическими директорами министерств иностранных дел стран Вишеградской группы.

Глава кабмина представил приоритеты на текущий год. Это укрепление банковской системы, повышение прозрачности в энергетическом секторе, консолидация юстиции и борьба с коррупцией.

Представители Вышеградской четверки положительно оценили успехи правительства в экономической и финансовой стабилизации. Они призвали кабмин продолжать реформы и модернизацию страны.

Вышеградская группа - это организация по сотрудничеству четырех государств Центральной Европы: Чехии, Польши, Словакии и Венгрии.



