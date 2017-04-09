Молодые предприниматели Молдовы смогут получить гранты для своего бизнеса

Начинающие бизнесмены, а также малые и средние предприятия могут получить гранты и техническую поддержку для продвижения своего дела. Международный Фонд Развития Сельского Хозяйства вернет половину потраченных на раскрутку и рекламу денег тем компаниям, которые финансируются из фонда программы ИФАД.

"Мы говорим о развитии или регистрации товарного знака, создании логотипа, продвижении, создании веб-страницы, участии в выставках", - сказала менеджер по кредитованию ИФАД Елена Бурлаку.

Международный Фонд Развития Сельского Хозяйства оказывает компаниям финансовую помощь до 700 тысяч леев, 40% из которых предоставляет в виде гранта.

Процентная ставка по кредиту составляет 9,9 процента в год. До настоящего времени ИФАД профинансировал в Молдове более 700 проектов на общую сумму свыше десяти миллионов долларов.

До конца этого года на развитие еще 450 бизнес-планов выделят около двух с половиной миллионов долларов.





