Сегодня пройдет совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится сегодня в румынском городе Пятра-Нямц. Перед заседанием премьер Павла Филипа встретится с румынским коллегой Сорином Гриндяну.

Как сообщил глава кабмина, власти Кишинева хотят сохранить и развивать дружеские отношения с соседней страной.

"У нас много совместных проектов, и много проектов, в реализации которых Румыния нам помогает. Мы говорим о помощи детсадам, инвестициях на реставрацию памятников культуры, предоставлении кредитов и безвозвратных кредитов, микроавтобусов для школ", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Дискуссия премьеров продолжится на совместном заседании правительств двух стран. Стороны обсудят ряд вопросов, в том числе и европейскую повестку Молдовы. В полдень пройдет пресс-конференция премьеров, после чего Павел Филип и Сорин Гриндяну посетят монастырь Агапия.





