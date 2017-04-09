Павел Филип примет участие в заседании Совета по ассоциации Молдовы и Евросоюза.

Премьер-министр Павел Филип примет участие в третьем заседании Совета по ассоциации Молдовы и Евросоюза. Пройдёт оно с 30 марта по 1 апреля в Брюсселе.

Вместе с главой кабмина в Бельгию отправятся также министр иностранных дел Андрей Галбур, глава Минэкономики Октавиан Калмык, министр финансов Октавиан Армашу и другие члены правительства.

Они представят на заседании отчёт о выполнении Дорожной карты реформ, а также обсудят реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Перед этим, Павел Филип посетит Киев, где примет участие в заседании глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие.

Саммит пройдёт 27 марта. В рамках встречи состоится также бизнес-форум с участием предпринимателей.









