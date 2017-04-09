Молдова подпишет с IFAD новое соглашение о финансировании на 24 млн долларов

МОЛДОВА ПОДПИШЕТ С IFAD НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ Молдова в апреле подпишет новое соглашение о финансировании с Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) на 24 млн долл, из которых 5 млн долл в форме грантов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор управления по внедрению программ IFAD Виктор Рошка.

Он сказал, что программа нового соглашения сконцентрирован на восстановлении ирригационных систем, а именно на реабилитацию водоемов. Действующая программа финансирования может предложить фермерам $20 млн., из которых $8 млн. - гранты.



"Действующая программа сконцентрирована на адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, поскольку фермеры чаще сталкиваются с ливневыми дождями и засухами. Один из грантов направлен на поддержку природоохранного сельского хозяйства, которая подразумевает использование технологий с минимальным воздействием на почву", - сказал Рошка.



Деньги предоставляется под 8,8%, однако это касается только кредитной части суммы финансирования.



"Также предоставляется и технически помощь по обучению фермеров, для чего созданы специальные школы. Группа предпринимателей уже отправилась в Румынию для изучения технологий природоохранного сельского хозяйства. Мы сейчас готовим поездку на юг Австралии, где климатические условия схожи с теми, которые есть в РМ", - сообщил он.



Рошка заявил, что во многих корпоративных хозяйствах вырублена лесополоса, что привело к эрозии полей, поэтому IFAD предоставляет гранты до $3 тыс. на один га для восстановления лесополосы.



IFAD объявил тендер на создание первой в Молдове лаборатории по анализу качества почвы, воды и растений, которая будет предоставлять услуги сельхозпроизводителям. Уникальность лаборатории заключается в том, что эксперты лаборатории будут давать советы по восстановлению почвы, а не только предоставлять результаты анализа, сообщает ИНФОТАГ.



IFAD предоставляет гранты и для экспортеров, собирающих продукцию у фермеров, до $25 тыс. на развитие инфраструктуры, именно на покупку холодильных камер, линии по сортировке и другого оборудования.



Глава управления по вопросам финансов IFAD Елена Бурлаку сообщила, что в рамках программ Фонда предоставляются услуги по кредитованию малых и средних предприятий на сумму до $150 тыс.



"Для поддержки молодых участников программ IFAD мы предоставляем финансирование для продвижения компаний и продукции. Речь идет о компенсации в 50% затрат на продвижение, что касается регистрации торговой марки, логотипа и создание сайта, а также расходов на участие в выставках", - подчеркнула она.