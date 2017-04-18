В Приднестровье повысятся закупочные цены на молоко

В Приднестровье собираются повысить закупочные цены на молоко у населения и хозяйств до 4,5-4,8 руб. ($0,39-0,42) за литр.

Ситуацию с ценами накануне обсудили на совещании с участием представителей минсельхоза, агрохозяйств и предприятий, производящих молочные и кисломолочные продукты.



Выступающие признали, что цель инициативы благородная – стимулировать развитие молочной отрасли, однако есть опасность, что рост цен закупки не устроит переработчиков, которым также придется поднять цены и продукция может стать неконкурентоспособной, сообщает ИНФОТАГ.

«Если мы сможем торговать по этой цене, мы готовы и 5 руб. платить», - сказал директор Тираспольского молочного комбината Станислав Тарасюк.



Другая опасность в том, что переработчикам станет выгоднее покупать молоко в других районах, где закупочные цены ниже, и приднестровские животноводы вовсе останутся ни с чем.



«Нужно соблюсти баланс, поскольку, стараясь увеличить доход населения, мы их можем выбить из рынка. Они будут иметь возможность продать дорого молоко, но не будут знать кому, их продукт не будет востребован», - сказал министр экономического развития Сергей Оболоник.





