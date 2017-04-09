В парламенте рассмотрят законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности рассмотрят в парламенте на будущей неделе. Об этом сообщил спикер Андриан Канду.

Андриан Канду отметил, что так демократы выполняют решения, принятые на заседании ДПМ в понедельник. В частности, было решено внести законопроект о депутатском иммунитете в рабочую повестку и инициировать сбор подписей в поддержку изменений в Конституции.

В настоящее время депутатов нельзя задерживать, арестовывать и досматривать без согласия парламента. Лишить законодателя неприкосновенности может только парламентское большинство по запросу генерального прокурора.







