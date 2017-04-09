"Принимая во внимание нарушения, о которых говорилось в дипломатической ноте, а также дискуссии с российскими властями, считаю, что делегации молдавского парламента не следует участвовать в ассамблеи в Санкт-Петеребурге", - сказал Андриан Канду.



Депутаты Партии социалистов с решением постоянного парламентского бюро не согласны. Они заявили, что поедут на Межпарламентскую ассамблею СНГ за свой счет.

"Мы посоветовались с коллегами из фракции ПСРМ и приняли решение, что примем участие в этом форуме, даже если это придется сделать за свой счет", - сообщила председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаная.