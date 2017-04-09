Павел Филип примет участие во встрече глав правительств стран-членов ГУАМ

Премьер Павел Филип поедет на встречу глав правительств стран-участников "Организации за демократию и экономическое развитие", которая состоится сегодня в Киеве. В рамках мероприятия премьер посетит форум деловых людей.

Через три дня глава кабмина примет участие в третьем заседании Совета по ассоциации Молдова - Европейский союз, которое пройдет в Брюсселе с 30 марта по 1 апреля.

В состав молдавской делегации войдут несколько представителей правительства, в том числе министр иностранных дел Андрей Галбур, глава минэкономики Октавиан Калмык, министр финансов Октавиан Армашу.

Чиновники представят отчеты о проделанной работе по внедрению реформ и реализации Соглашения об ассоциации.





