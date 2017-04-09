Стартует новый раунд приватизации госимущества

Сегодня начитается новый раунд приватизации госимущества. На торги выставлены пакеты государственных акций 21-го предприятия. Власти надеются выручить больше 700 миллионов леев.

Компании, акциями которых полностью или частично владеет государство, и которые выставлены на торги, являются коньячный завод "Барза албэ", предприятие "Tutun-CTC", гостиница "Кишинэу", ковровая фабрика "Флоаре-Карпет" и стекольный завод "Glass Container Company".

Стартовая цена комбината "Барза Албэ", который полностью принадлежит государству, составляет примерно 314 с половиной миллионов леев.

"Tutun-CTC", в котором акции государства составляют более 90%, предлагают за 295 миллионов леев.

За продажу гостиницы "Кишинэу" государство надеется выручить не менее миллиона 162-ух тысяч леев.

Ковровая фабрика "Флоаре-Карпет", в которой доля государства составляет почти 60%, продается за 44 с лишним миллиона леев.

Стартовая цена стекольного завода "Glass Container Company" составляет примерно 29 миллионов леев.

Новый раунд приватизации завершится 31 марта.





