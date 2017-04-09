Вулкан на Камчатке проснулся после сотен лет сна

Вулкан Камбальный на юге Камчатки, спавший более двух сотен лет, неожиданно начал выбрасывать пепел на высоту 5–6 км над уровнем моря. Пепловый шлейф на высоте 5–6 км протянулся уже на 160 км на юг — юго-запад от вулкана в Тихий океан.

Для Камбального установлен один из наиболее угрожающих — оранжевый — цветовых кодов опасности для авиации.

Камбальный значился в списке действующих, хотя никто из современников его извержения не наблюдал. По оценкам, последний раз он извергался около 250 лет назад.

Насколько опасно для авиации и населения Камчатки будет вести себя вулкан, пока точно не известно. Уже известно, что пеплопад извергающегося вулкана прошел на кордоне «Прибрежный» Южно-Камчатского федерального заказника. Выпало уже 5 мм пепла.

Как сообщают сотрудники Кроноцкого заповедника, патрулирующие окрестности Курильского озера, звери пока не выказывают беспокойства и не спешат уходить подальше от вулкана.

Камбальный — самый южный вулкан Камчатки, расположенный в 230 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота — 2161 м. В 10 км к югу от вулкана находится озеро Камбальное. На вершине расположен кратер удлиненной формы размером 800 на 400 м, открытый на юго-запад, глубина — 150 м. На склонах вулкана отмечается пять шлаковых конусов.

Свое название вулкан получил от первопроходцев-казаков, назвавших его по одноименной реке Камбальной, а сама река получила это имя в связи с обилием камбалы в приустьевой части моря, отмечает Моя планета.