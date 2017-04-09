Эмма Уотсон названа самой высокооплачиваемой актрисой

Британская актриса Эмма Уотсон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Звезда "поттерианы" стала лидером после выхода фильма "Красавица и чудовище" с ее участием.

Уотсон, по информации издания, получила не только гонорар за свою роль, но также и достойный процент от прокатной выручки. В итоге сумма ее дохода от ленты составила порядка 20 миллионов, что позволило ей занять первую позицию списка.

Британка смогла обогнать в рейтинге свою коллегу и звезду "Пассажиров" Дженнифер Лоуренс, которая возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых актрис до этого, отмечает korrespondent.net.