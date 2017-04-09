Итоги встречи глав правительств стран-членов ГУАМ

Премьер-министр Павел Филип участвовал сегодня в заседании глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, которое состоялось в Киеве.

Как сообщает Молдпрес, на саммите премьер-министр Павел Филип поблагодарил украинскую сторону за хорошую организацию встречи, отметив, что ГУАМ предоставляет возможность для взаимодействия развития диалога на высоком уровне между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Вместе с тем, Павел Филип отметил, что важным является углубление многостороннего сотрудничества в целях укрепления демократии, экономического развития, а также обеспечение безопасности в регионе.

«Мы обсудили пути активизации сотрудничества в рамках организации, и подчеркнули важность совместных действий по преодолению рисков, с которыми сталкиваемся», - сказал на совместной конференции премьер-министр Павел Филип.

Также, чиновники сослались на урегулирование конфликтов, существующих на территории стран-членов ГУАМ. В этом контексте Павел Филип подчеркнул, что эти конфликты должны решаться дипломатическим путем и путем политического диалога с соблюдением суверенитета и территориальной целостности государств, а также международных правовых норм.

На саммите премьер-министр Молдовы и его коллеги из стран-членов ГУАМ подписали протокол о мерах по созданию зоны свободной торговли и об упрощении таможенных процедур между четырьмя государствами. «Мы подчеркнули важность активизации торговли между нашими странами. Я убежден, что подписанные сегодня документы обеспечат дальнейшее развитие возможностей сотрудничества в социально-экономической транспортной, научно-технической и гуманитарной сферах», - сказал премьер-министр Павел Филип.

Стороны также провели обмен мнениями по организации партнерства за демократию и экономическое развитие - ГУАМ с Соединенными Штатами Америки и Японией, а также о сотрудничестве с другими региональными организациями, такими, как страны Вышеградской группы.

Консультативный форум ГУАМ, членами которой являются Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, был создан в октябре 1997 года.