Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

56-летний актер Антонио Бандерас признался, что пережил сердечный приступ в январе. По словам звезды, который все это время находился в одной из швейцарских клиник, ему провели стентирование артерий. Артист заявил, что это звучит страшнее, чем есть на самом деле, и попросил за него не волноваться.

В январе у звезды многих фильмов начались сильные боли в груди, когда он работал у себя дома в британском графстве Суррей. Актер был доставлен в одну из местных клиник, с ним поехала девушка Бандераса, гражданка Нидерландов Николь Кемпел.

О своем недуге актер рассказал на кинофестивале в испанской Малаге, где Антонио провел детство. Бандерас заявил, что в настоящий момент его здоровью ничто не угрожает.

Сейчас знаменитый артист одновременно готовится к съемкам в нескольких фильмах, отмечает Вести.ру.