В Австралии заметили тасманийского волка, который долгие годы считался вымершим

Считающееся вымершим сумчатое млекопитающее, известное как тасманийский волк, попало в объективы фотоловушек на австралийском полуострове Кейп-Йорк.

Впервые тасманийский волк был описан в трудах натуралиста-любителя в 1808 году. Последний представитель этого вида, как считается, умер в зоопарке на острове Тасмания в 1936 году. Сумчатый волк был самым крупным из хищных сумчатых, в длину он достигал 100-130 см, а вместе с хвостом — до 180 см. Внешне напоминал собаку — туловище было удлиненное, конечности пальцеходящими. Череп тасманийского волка также походил на собачий и по размерам мог превышать череп взрослого динго.

Однако толстый у основания и тонкий на конце хвост и согнутые задние лапы напоминали о сумчатом происхождении этого хищника. Волосяной покров у сумчатого волка был короткий, густой и грубый, с серо-желто-бурой спиной, покрытой 13-19 темными поперечными полосами от плеч до основания хвоста. Морда — серая, с размытыми белыми отметинами вокруг глаз. Уши — короткие, закругленные, стоячие.

Подходящую под описание особь заметили в Кейп-Йорке. Как рассказал биолог Билл Лоуренс, все наблюдения проводились ночью, на камеру попали как минимум четыре особи, их удалось снять с близкого расстояния, передает Моя планета со ссылкой на The Independent.

С тасманийским волком часто путают одичавших кошек и собак, но последние случаи наблюдений считаются наиболее правдоподобными. Именно поэтому местность, где якобы произошли встречи с сумчатым волком, держатся в секрете. Сообщается также, что местные жители тоже рассказывают о тасманийском волке, которого они называют «лунным тигром».

За доказательства того, что тасманийские волки не вымерли, даже предлагается награда в $2 млн. Профессор Лоуренс и его команда, впрочем, не собираются претендовать на вознаграждение и подчеркивают, что шансы найти удивительного зверя все еще очень малы.