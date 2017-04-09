Ученые создали из шпината ткани человеческого сердца

Американские исследователи успешно использовали листья шпината, чтобы построить функционирующую ткань человеческого сердца с капиллярами, которые могут транспортировать кровь.

Этот материал, по своим свойствам напоминающий сердечную мышечную ткань, создали в Вустерском политехническом институте в США.

"Растения и животные используют принципиально разные подходы к транспортировке жидкостей, химических веществ и макромолекул, но есть удивительные сходства в их сосудистых сетевых структурах", - отмечают авторы исследования.

Для получения ткани ученые удалили из шпината ряд веществ, оставив каркас с капиллярами из нейтральной целлюлозы. В результате обработки получившегося препарата стволовыми клетками была получена ткань, которая способна пропускать через себя небольшие объемы жидкости, пишет nv.ua.

"Я проводил работы на человеческих сердцах раньше, и когда я посмотрел на листе шпината, его стебель напомнил мне аорту. Так что я подумал, давайте работать прямо с ним. Мы не были уверены, что это сработает, но это оказалось довольно легко и воспроизводимыми. Такой же механизм можно найти работает во многих других растениях", - говорит ведущий автор исследования Джошуа Джершлак.

Это открытие может помочь ученым сократить использование донорских органов в будущем.