NASA показала дымку Плутона

Космическое агентство NASA опубликовало снимок Плутона в ореоле синей дымки. Увидеть ее стало возможно после обработки нескольких изображений.

В октябре 2016 года станция «Новые горизонты» (New Horizons) завершила передачу на Землю данных, полученных во время сближения с Плутоном.

Серия снимков, сделанных 14 июля 2015 года с расстояния около 2 млн километров от карликовой планеты, получила название «Farewell to Pluto» («Прощай, Плутон»): вскоре после этого станция отправилась выполнять новую миссию, пишет National Geographic.

Продолжая изучать материал, присланный во время сближения с Плутоном, специалисты объединили и обработали несколько фотографий таким образом, чтобы ярче выделить дымку в его атмосфере.

Изображение составлено из четырех черно-белых снимков камер LORRI и двух цветных (камеры Ralph/MVIC); разрешение составляет 1 км на пиксель.

По мнению ученых, дымка появилась в результате реакции оксидов азота и углеводородов («фотохимический смог»). Углеводороды скапливаются на микрочастицах, а затем их рассеивает солнечный свет.

Дымка простирается горизонтальными слоями на расстояние в 200 км над поверхностью карликовой планеты.