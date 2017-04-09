Ученые обнаружили у Cолнца признаки планет

Американские ученые зафиксировали на Солнце волны Россби, раньше это явление встречалось только на Земле. Подробные результаты исследования с описанием открытия опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Волны Россби на Земле встречаются над океанами и в умеренных широтах атмосферы и сильно влияют на погоду.

Их особенность состоит в том, что они создают возмущения в воздушной оболочке нашей планеты, а на Солнце наблюдаются в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы, что ведет к колебаниям космической погоды, пишет РИА Новости.

Открытие стало возможно с помощью трех космических аппаратов — SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), — которые позволили ученым изучать единственную звезду Солнечной системы в ракурсе 360 градусов.

Раньше такие исследования были невозможны, так как с Земли было видно лишь одну сторону Солнца.