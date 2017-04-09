Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии, которое на данный момент врачам удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба исполнителя.

"По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", — говорится в заявлении пресс-службы. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале "Лапино".

Ближайшие концерты певца запланированы на конец апреля. О том, будут ли они перенесены, пока неизвестно, отмечает РИА Новости.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Записал несколько сольных альбомов.