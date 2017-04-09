Защиту экосистемы реки Днестр обсудили в Киеве

Премьер-министр Молдовы и Украины Павел Филип и Владимир Гройсман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и защиты экосистемы реки Днестр. Встреча состоялась в ходе визита Филипа в Киев, где он участвовал накануне в заседании стран-членов ГУАМ.

Как передает Инфотаг, премьер-министры двух стран обсудили вопросы, касающиеся взаимного признания прав собственности, завершения процесса демаркации границы и установления условий эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса. В контексте обеспечения защиты экосистемы Днестра, премьеры намерены подписать совместное обращение к Европейской комиссии с просьбой о помощи в определении взаимовыгодных решений по эксплуатации реки. Это решение принято в ходе официального визита Павла Филипа в Киев в середине февраля, но обращение до сих пор не подписано.



Филип и Гройсман обсудили координацию действий, необходимых для начала совместного контроля на таможенных постах, в том числе в пунктах пересечения границы Кучурган-Первомайск и Паланка-Маяки-Удобное, а также открытие для автомобильного движения моста между Унгурь и Бронница на севере Молдовы.



Филип отметил важность проведения 14-го заседания молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, подчеркнув, что "это позволит активизировать двустороннее партнерство и определить новые возможности для сотрудничества в различных областях". Гройсман отметил, что протокол о Зоне свободной торговли на пространстве ГУАМ будет стимулировать сотрудничество в рамках организации и способствовать созданию новых рабочих мест.



В ходе визита в Киев Павел Филип вместе с коллегами из стран-членов ГУАМ встретился с президентом Украины Петром Порошенко, а также провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Дискуссии касались укрепления двусторонних отношений и развития молдавско-грузинского партнерства на двустороннем уровне и в рамках международных организаций.