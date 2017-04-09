Наоми Кэмпбелл снялась для обложки модного журнала

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для издания Sorbet Magazin. Кадры со съемки опубликовали на странице в социальной сети Instagram издания.

Фотографом выступил — Нико Бустос (Nico Bustos). Для съемки Кэмпбелл надела несколько костюмов и белоснежное пальто от марки Burberry.

Как отмечается в подписи к фото, номер со снимками манекенщицы уже можно приобрести. На страницу издания в Instagram подписаны более девяти тысяч человек, пишет lenta.ru.

В ноябре 2016 года Кэмпбелл рассказала в интервью журналу Remix о том, как относится к юным коллегам по подиуму, которые прославились, не в последнюю очередь, благодаря соцсетям.

Наоми похвалила многих девушек, в частности молодых американских звезд модельного бизнеса — Беллу и Джиджи Хадид, а также Кендалл Дженнер.