Умер солист британской группы The Foundations

В Великобритании скончался известный исполнитель Клем Кертис, солист британской поп-соул-группы The Foundations. На момент смерти музыканту было 76 лет.

Наиболее известной работой Кертиса за время его сотрудничества с коллективом The Foundations стала композиция Baby, Now That I've Found You (1967). Как утверждают СМИ, этот хит стал первым в истории, когда композиция многорасовой группы лидировала в хит-парадах, передает korrespondent.net.

Известно, что Кертис родился в Тринидаде и переехал в Великобританию в подростковом возрасте с намерением построить боксерскую карьеру. Однако впоследствии променял бокс на музыку.