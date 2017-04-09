Участник российского шоу "Танцы" получил черепно-мозговую травму на выступлении

Государственная инспекция труда РФ расследует несчастный случай, который произошел с участником шоу "Танцы".

"В Дзержинске на сцене дома культуры Химиков 27 марта проводилось танцевальное шоу "Лучшие участники 3 сезона "Танцы" на ТНТ". Во время выступления участник шоу — 24-летний работник ООО "Комеди клаб продакшн" — выполнял акробатическое сальто, неудачно упал. В результате он получил черепно-мозговую травму ", — говорится в сообщении ведомства.

Молодого человека доставили в больницу, сейчас устанавливается, насколько тяжелой оказалась травма.

Судя по сообщениям в соцстеях, травму мог получить Дмитрий Щебет. Подписчики в Instagram благодарят его за выступление в Дзержинске и встревожены тем, что он не вышел на финальный танец. Обеспокоены и посетители официальной страницы Дмитрия в сети ВКонтакте, в комментариях они тоже вспоминают историю о пропущенном выступлении и желают артисту здоровья. Официальные источники имени пострадавшего не называли.

В Гострудинспекции пояснили, что организовали проверку после сообщения сотрудников больницы. От работодателя пострадавшего заявления пока не поступало, пишет РИА Новости.