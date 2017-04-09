Игорь Додон предлагает провести консультативный референдум

Президент Игорь Додон хочет провести консультативный референдум, который может состояться в конце сентября. Об этом глава государства объявил на пресс-конференции, где подвел итоги первых ста дней мандата.

"Уважаемые сограждане, хочу перед вами подписать указ. Сегодня, в соответствии с 88-ой статьей Конституции, я решил инициировать консультативный референдум".

Президент хочет предложить гражданам ответить на четыре вопроса.

"Первый - вы поддерживаете предложение аннулировать закон, который перекладывает миллиард на плечи людей? Второй - вы поддерживаете предложение наделить президента Молдовы дополнительными конституционными правами распускать парламент и объявлять досрочные выборы? А в самом парламенте сократить число депутатов со 101 до 71-го? И четвертый вопрос - вы поддерживаете или нет предложение изучать в учебных заведения предмет История Молдовы?", - сказал президент страны Игорь Додон.

Игорь Додон поручил Центральной избирательной комиссии начать подготовку к организации плебисцита, который президент планирует организовать 24 сентября.





