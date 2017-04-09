Павел Филип совершит рабочий визит в Люксембург

Премьер-министр Павел Филип совершает рабочий визит в Люксембург. В течении трех дней у него состоятся встречи с руководством обеих стран. Павел Филип встретится и с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В планах также - участие в третьем заседании совета по ассоциации Молдова-ЕС, на котором Павел Филип представит доклад о реализации повестки соглашения.

У главы кабмина намечены встречи с еврокомиссарами Йоханнесом Ханом и Федерикой Могерини, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Завершится визит Павла Филипа 31 марта.







