«Самый горячий дедушка Китая» стал послом Reebok. ВИДЕО

Актер Дешун Ванг (Deshun Wang), получивший прозвище «самый горячий дедушка Китая», стал официальным послом спортивного бренда Reebok. Об этом сообщает WWD. До этого 80-летний мужчина уже принял участие в рекламной кампании под названием Be More Human.

Широкую известность Ванг приобрел в 2015 году после Недели моды в Пекине. Он принял участием в показе одного из местных модельеров и вышел на подиум с обнаженным торсом, пишет lenta.ru.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Фирма является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и Sports Licensed Division.