Производители Молдовы представили свои вина под общим брендом Wine of Moldova на выставках «ProWein» в Германии и «China Food and Drink Fair 2017» в Китае.
Их участие организовано Национальным офисом винограда и вина (НОВВ) при финансовой поддержке стратегического партнера - проекта конкурентоспособности USAID и правительства Швеции.
На пресс-конференции во вторник директор НОВВ Георгий Арпентин сказал, что две международные выставки очень важны для РМ, участие входит в годовую программу развития НОВВ, сообщает ИНФОТАГ.
«Для виноделов ProWein является одой из самых главных в Европе. Здесь представлены все инновации винодельческого сектора. Уже четвертый год подряд РМ выставляется под общим брендом Wine of Moldova. У нас был очень заметный стенд. Достижения молдавского бренда представлены с помощью инновационных методов продвижения - мастер-классов, проводимых международными экспертами», - заявил Георгий Арпентин.
Вице-директор проекта конкурентоспособности USAID Диана Лазэр отметила, что за три года создания бренда достигнуты главные краткосрочные цели – РМ позиционирует себя на международном уровне под единым брендом качественных вин.
«USAID и правительство Швеции являются стратегическими партнерами винодельческой отрасли РМ, и мы рады, что смогли быть рядом в этот момент. По итогам двух международных выставок, можно отметить, что молдавские вина воспринимаются профессионалами как вина с высоким авторитетом. Вина РМ конкурентоспособны с точки зрения качества и цены. Участие в выставках доказало еще прогресс, который был достигнут в этом секторе. Вина с географическим названием были доказательством гарантии и качества», - добавила Диана Лазэр.
С января 2017 г. бренд Wine of Moldova используется для вин, которые проходят контроль качества.
«В 2017 г. мы попытались показать всем историю молдавских вин. Мы предлагали участникам выставки виртуальные туры, демонстрирующие привлекательность и преимущества Молдовы. У них была возможность виртуально посещать подземные галереи Молдовы и винодельческие компании», - отметила Лазэр.
«China Food and Drink Fair» - крупнейшая ярмарка Китая напитков и продовольствия, основанная в 1955году. Два раза в году - весной и осенью, в ней участвуют почти 3 тыс. экспонентов из 40 стран. Количество посетителей превышает 300 тыс. человек.
Выставка вин и алкогольных напитков «ProWein» проводится ежегодно с 1994 г. На ней представлен широкий ассортимент алкогольной продукции: вина, игристые вина, крепкие спиртные напитки. В 2016 г. на ProWein участвовало более 6 тыс. компаний из 59 стран мира. Ее посетили более 55 тыс. человек.
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ТЕЛЕЦ
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул