Организаторы пригрозили лишить Украину «Евровидения» из-за Самойловой

Украина может лишиться права на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании российской певицы Юлии Самойловой. Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick.

«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко.

Как пишет издание, на данный момент существуют три выхода из ситуации: Порошенко и Гройсман могут отменить запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд Самойловой; запрет может вступить в силу уже после выступления певицы на конкурсе; или исполнительница может поучаствовать в соревновании дистанционно (на что, однако, не согласны ни российская, ни украинская стороны).

Если в ближайшее время Украина не найдет «удовлетворительное решение», в ЕВС готовы ввести санкции, сообщает lenta.ru.

Ранее в марте организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

СБУ закрыла Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы соревнования состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая