Концерты Бибера в Бразилии грозят ему тюрьмой

23-летний канадский певец Джастин Бибер собирается посетить Бразилию в рамках очередного мирового турне. Впрочем, в случае визита в эту страну у скандально известного артиста могут возникнуть проблемы. Его могут посадить в тюрьму, если он откажется пообщаться с местной полицией, сообщает Daily Mail.

В 2013 году Бибер изрисовал граффити стены номера в отеле Nacional в Рио, а затем покинул страну до того, как ему успели предъявить обвинения в вандализме. Узнав о том, что артист вскоре вновь собирается прибыть в Бразилию, местные власти распорядились достать это дело из архива.

По словам представителей местной прокуратуры, в аэропорту Рио Бибера будет ждать представитель власти, который должен будет уведомить артиста о совершенном им преступлении.

Канадца заставят подписать соответствующие бумаги. В случае отказа сделать это, Биберу может грозить крупный штраф или до одного года тюрьмы, пишет vesti.ru.

Если певец пойдет навстречу следствию, скорее всего, молодого человека заставят выплатить руководству отеля денежную компенсацию.