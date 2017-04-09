Японские медики впервые пересадили "перепрограммированные" стволовые клетки от одного человека другому

Житель Японии в возрасте 60 лет стал первым человеком в мире, которому пересадили клетки, созданные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs) другого человека, сообщили исследователи на пресс-конференции.

Операция была проведена в медицинском центре города Кобе (префектура Хиого). В ней были задействованы специалисты Института физико-химических исследований RIKEN, Центра исследования и применений iPSCs при Киотском университете. Руководил операцией, занявшей не более часа, Ясуо Куримото (Yasuo Kurimoto), глава отделения в медицинском центре города Кобе.



Поясним, как создаются клетки iPSCs. Сначала происходит снятие зрелых клеток человека (например, с кожи), затем их "перепрограммируют" в эмбриональное состояние, а потом стимулируют эти клетки видоизменяться в тот тип, который необходим для лечения заболевания, пишет vesti.ru.



Иными словами, клетки называются индуцированными, потому что их фактически заставили снова стать стволовыми, а плюрипотентными -потому что они могут превратиться хоть в клетки костной ткани, хоть мышечной (или любой другой). Кстати, iPSCs уже показали свою пригодность для клинического применения, причём именно на пожилых пациентах.



Недавняя же операция включала использование клеток кожи анонимного донора. Клетки были "перепрограммированы" и затем видоизменены в один из типов клеток сетчатки. Позднее они были пересажены на сетчатку пациента. Мужчина страдает от возрастной макулярной дистрофии (заболевания, ныне диагностируемое у огромного количества людей старше 50 лет). Врачи надеются, что клетки остановят прогресс заболевания, которое может привести к слепоте.



Специалисты сообщают, что клетки донора не были отторгнуты организмом: введённые клетки остались целы, а зрение не ухудшилось, хотя макулодистрофия предполагала иное. Но впереди у медиков новые исследования. В ближайшее время учёные хотят провести ещё пять аналогичных операций, чтобы окончательно подтвердить безопасность процедуры.



Авторы работы подчёркивают, что подобная трансплантация хоть и не улучшит зрение пациента в значительной степени, но зато позволит ему отказаться от постоянного приёма лекарств. Более того, как ожидается, операция поможет спасти зрение от дальнейшего ухудшения.



По словам знаменитого офтальмолога Масайо Такахаси (Masayo Takahashi) из Института RIKEN, группа которой занимается разработкой этого инновационного метода лечения, исследователи уже на полпути к практическому внедрению iPSCs в клиническую практику.