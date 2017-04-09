Павел Филип: ЕС поддерживает реформы в Молдове

К Молдове относятся с вниманием в ЕС, несмотря на трудности, с которыми сталкивается Брюссель. Об этом заявил премьер Павел Филип после встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Глава правительства говорит, что европейские чиновники одобрили проведение реформ в нашей стране и подчеркнули, что они дают хорошие результаты.

"Председатель Туск ясно дал понять - Европейский союз поддерживает Молдову и приветствует проводимые нами реформы. Безусловно, Европейский союз будет поддерживать нас и в будущем. Мы уже получили оценку Европейского союза и это послужит катализатором для дальнейшей работы правительства в 2017 и 2018 годах", - сказал Павел Филип.

В пятницу на заседании Совета по ассоциации Молдова - ЕС Павел Филип представит доклад о достигнутых нашей страной результатах по внедрению положений Соглашения об ассоциации. В Брюсселе у премьера состоятся встречи с высокопоставленными чиновниками, а именно еврокомиссарами Йоханнесом Ханом и Федерикой Могерини, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.