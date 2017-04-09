Игорь Додон встретится с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским

Президент страны Игорь Додон встречается сегодня в Голерканах с тираспольским лидером Вадимом Красносельским. Они обсудят ряд вопросов, в том числе проблемы на общих контрольных пунктах.

Игорь Додон уже встречался с лидером Тирасполя в начале января в Бендерах. Они говорили о проблемах жителей обоих берегов Днестра в разных сферах, в том числе в образовании и коммуникациях.

Тогда президент страны выразил надежду, что в этом году отношения между Кишиневом и Тирасполем улучшатся.





