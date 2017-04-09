Парламент Молдовы обсудит проект Национальной стратегии по борьбе с коррупцией

Проект Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на ближайшие годы также станет сегодня предметом обсуждения в парламенте. На этой неделе проект обсудили с гражданским обществом и экспертами в области борьбы с коррупцией.

По данным НЦБК, документ направлен на предотвращение таких действий, как получение или дача взятки как в государственном, так и в частном секторе.

Стратегия на 2017-2020 годы содержит 130 мероприятий, направленных на устранение коррупции. В начале марта документ одобрило правительство.





