H&M объявил о запуске нового бренда

Шведская компания H&M объявила о запуске нового бренда. Речь идет о марке под названием Arket. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Highsnobiety. Планируется, что первый фирменный магазин откроется в Лондоне до конца лета.

Вещи под маркой Arket будут стоить дороже среднего. Цены будут варьироваться от 42 до 123 долларов.

В ассортимент войдут брендовые женские, мужские и детские модели, а также товары для дома и вещи из H&M, пишет lenta.ru.

«Мы думаем, что для современного клиента важно объединить разные бренды под одной крышей», — прокомментировал представитель марки.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года H&M создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Viktor & Rolf, Роберто Кавалли и другими.